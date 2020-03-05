على دمع المطر

الخليج - سلمى النجار

زغردي يالحنَ عشقي

وانثري عطرَ الجمالْ

من عبيرِ الزهرِ فلتستنشقي

قَدِّمِي للوردِ ألحانَ الشفقْ

حينما تتغزَّلُ الأشواقُ

في الروضِ

على دمعِ المطرْ

وانثري ورداً

لأن الوردَ يحنُو

ويعاتبُ كلَّ من أحزنَ طفلةْ

حينما يبسمُ ثغرُ الغيمِ

مفتوناً على سجعِ الحمامْ

والعصافيرُ تغني لحنَ عشقي

فوقَ أغصانِ الشجرْ

هل رأيتِ الوردَ والفلْ

أو رحيقَ الزهرِ

وأغصانَ الرياحينِ

التي تنثرُ ذاكَ العطرَ

في كل الوجودْ؟

هل رأيتيها تموتْ

دونَ أن يدري أحد؟

كوني طيفاً كلما مرَّتْ سويعاتُ السَّحَرْ

كوني كالحلمِ إذا عطرَهُ ثغرُ الزَّهَرْ

كوني كالبدرِ الذي يأتي مع نصفِ الشَّهَرْ

كوني أحلى نغمةٍ تشدو مع لحنِ المَطَرْ

كوني دوماً كالأريجِ الذي يبقى

ولو ماتتْ وريقاتُ الورودْ

كوني لحنَ العشقِ

في صمتٍ

وجُودِي بالنظرْ

أرسلي للكلِّ من فَوحِ عطورِكْ

واعزفي أغنيةَ العشاقِ لي

ياطفلةٌ تحتَ المَطَرْ

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غَنِّ لي ألحانَ فيروزَ

ولحنَ العشقِ

في كل صباحْ

وارقصي مجنونةً

في صمتِ هذا الكونِ

وَحدَكْ

لاتبالي بالجميعّ

ودَعيني من هنا

أرسلُ أحلامي عبيراً

للهوى

للحبِّ

للعشقِ

للعشاقِ

في يومِ الوصالِ المُنتَظَرْ

مطراً يأتي على إثرِ مَطَرّ

سأُناجي الغيمَ

في صمتٍ

مع دقاتِ قلبِكْ

وأناجيك هنا سِرَّاً

“فَقَطّ” بيني وبينكْ

بدموعٍ

وحروفٍ

وجُمَلْ

بِلُغَاتٍ لا ولن يفهمَ معناها سواكّ

إنني أعشقُ صوتَكّ

حينما أسمعُ إيقاعاتِهِ

كالجدولِ الرَّقرَاقِ

يجري للنَّهَـرّ

وإذاما العدلُ عنَّا

غابَ يوماً ياحبيبي

سأناجيكَ بصمتٍ

ولقد أصرخُ أيضاً في سُكُونْ

ثم أجري مثلما السيلِ

بصمتٍ وغضبْ

أجرفُ الكلَّ أمامي

لا ولا أُبقِي أحدّ

غيرَ عينيكَ التي تجتاحُني

وأناديكَ:

تعالَ اهمسْ بأُذنِي

قائلاً: دُومِي بِحُبٍّ

واسلَمِي

ياطفلةٌ تحتَ المَطَرّ