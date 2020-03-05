مدير جامعة الملك خالد يصدر قرارات تعيين وتكليف جديدة 

أروى عبدالله

أصدر معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عددًا من قرارات التعيين والتكليف، شملت:

تعيين الدكتور أحمد بن علي آل مريع عميدًا لكلية المجتمع بخميس مشيط.

تعيين الدكتور أحمد بن حسن آل عامر عميدًا لكلية المجتمع بمحايل عسير.

تمديد تعيين الدكتور علي بن محمد آل قروي بالعمل عميدًا لكلية علوم الحاسب الآلي.

تكليف الدكتور عبدالله بن مبارك الشهراني بالعمل وكيلًا بكلية التمريض بأبها للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تكليف الدكتور مسفر بن محمد الشهراني وكيلًا للتطوير الأكاديمي والجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تمديد تكليف الدكتور ضيف الله بن هادي الشهري بالعمل وكيلًا لكلية الشريعة وأصول الدين للدراسات العليا والبحث العلمي.

تمديد تعيين الدكتور نايف بن محمد جبلي بالعمل وكيلًا لعمادة التعلم الإلكتروني للابتكار.

تمديد تكليف الدكتورة خيرية بنت محمد آل حسن بالعمل وكيلة لكلية العلوم الإنسانية بشطر الطالبات.

تمديد تعيين الدكتور عبدالعزيز بن صالح المضحي بالعمل وكيلًا للشؤون السريرية والتدريب بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تكليف الدكتور متعب بن معجب القحطاني بالعمل وكيلاً لكلية العلوم.

تكليف الدكتور أحمد بن إبراهيم عسيري بالعمل وكيلًا لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية للتطوير والتسويق.

تمديد تعيين الدكتور ماجد بن سعد آل فايع بالعمل وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تمديد تكليف الدكتور يحيى بن محمد آل حسن بالعمل وكيلاً لكلية اللغات والترجمة للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تمديد تكليف الدكتورة أمل بنت عبدالله الشهراني بالعمل وكيلة لكلية الشريعة وأصول الدين بشطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة منال بنت محمد القرني بالعمل وكيلة لكلية العلوم بشطر الطالبات.

تكليف الدكتور مسفر بن أحمد آل عاطف بالعمل مشرفًا على وحدة التوعية الفكرية.

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تكليف الدكتور ناصر بن منصور طيران مشرفًا عامًّا على إدارة المخاطر إضافة إلى عمله مستشارًا لمعالي مدير الجامعة.

تمديد تكليف الدكتور محمد بن علي الشهري بالعمل مشرفًا على وحدة حيوانات التجارب بكلية العلوم.

تمديد تعيين الدكتور فؤاد بن إدريس عباق بالعمل مديرًا عامًّا تنفيذيًّا للمدينة الطبية.

تكليف الدكتور خالد بن مشبب آل صياد بالعمل مديرًا لمركز البحوث بكلية العلوم.

تكليف الدكتور محمد بن علي آل عذيبة بالعمل رئيسًا لقسم الأحياء بكلية العلوم.

تمديد تعيين الدكتور أحمد بن موسى الحكمي بالعمل رئيسًا لقسم الأحياء الدقيقة بكلية الطب.

تكليف الدكتور عوض بن سعيد آل صمغان بالعمل رئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب.

تكليف الدكتور حمود بن حسن صميلي بالعمل رئيسًا لقسم الفيزياء بكلية العلوم.

تكليف الدكتور محمد بن علي القرني بالعمل رئيسًا لقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين.

تكليف الدكتور بدر بن راشد الغامدي بالعمل رئيسًا لقسم الطب الباطني بكلية الطب.

تمديد تعيين الدكتور عادل بن سعد عسيري بالعمل رئيسًا لقسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال.

تمديد تعيين الدكتور مبارك بن محمد آل شريم بالعمل رئيسًا لقسم علم الأمراض بكلية الطب.

تمديد تكليف الدكتور علي بن محمد آل سهل رئيسًا لقسم صحة الطفل بكلية الطب.

تكليف الدكتورة أريج بنت إبراهيم الأنصاري بالعمل رئيسة لقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة.

تكليف الدكتورة طرفة بنت صالح الغامدي بالعمل رئيسة لقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بخميس مشيط.

تمديد تعيين الدكتور عايض بن عوض بن درع بالعمل رئيسًا لقسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تمديد تعيين الدكتور صالح بن يحيى آل بنه بالعمل رئيسًا لقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة.

تمديد تعيين الدكتور باسم بن عبدالله العلوان بالعمل رئيسًا لقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة.

وقد هنأ معالي مدير الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.