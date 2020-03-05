شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. تخصيص فندق لعزل القادمين من الدول الموبوءة بـ«الدمام» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي تخصيص فندق لإيواء القادمين من الدول الموبوءة.
وقال العريفي إن الفندق الواقع في مدينة الدمام يستخدم لعزل القادمين من تلك الدول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمنع انتشار الفايروس.
وتابع أن جميع المعزولين في الفندق تؤخذ منهم عينات وتُرسل إلى المختبرات لمعرفة حالتهم، وفقا لصحيفة “اليوم”.
وبين مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن المعزولين يعمل على رعايتهم كادر طبي مختص مكون من أكثر من 70 شخصاً.
وأشار مدير صحة الشرقية إلى أن مراكز العزل الرئيسة في المنطقة الشرقية هي مجمع الدمام الطبي ومستشفى القطيف المركزي، مع جاهزية جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة في حال وجدت حاجة لنقل المرضى إليها وعزلهم فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية.. تخصيص فندق لعزل القادمين من الدول الموبوءة بـ«الدمام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.