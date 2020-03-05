شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. تخصيص فندق لعزل القادمين من الدول الموبوءة بـ«الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي تخصيص فندق لإيواء القادمين من الدول الموبوءة.

وقال العريفي إن الفندق الواقع في مدينة الدمام يستخدم لعزل القادمين من تلك الدول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمنع انتشار الفايروس.

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وتابع أن جميع المعزولين في الفندق تؤخذ منهم عينات وتُرسل إلى المختبرات لمعرفة حالتهم، وفقا لصحيفة “اليوم”.

وبين مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن المعزولين يعمل على رعايتهم كادر طبي مختص مكون من أكثر من 70 شخصاً.

وأشار مدير صحة الشرقية إلى أن مراكز العزل الرئيسة في المنطقة الشرقية هي مجمع الدمام الطبي ومستشفى القطيف المركزي، مع جاهزية جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة في حال وجدت حاجة لنقل المرضى إليها وعزلهم فيها.