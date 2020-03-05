دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث التسريبات تكشف عن سعر ومواصفات سلسلة OnePlus 8 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف عن الكثير من مواصفات هواتف OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro وأيضاً OnePlus 8 Lite في الآونة الأخيرة، واليوم جاءت تسريبات جديدة لتقدم تفاصيل أكثر حول مواصفات هذه الإصدارات والسعر الذي تنطلق به إلى الأسواق.

أكدت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن دعم هاتفي OnePlus 8 و 8 Pro معدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما تتميز الهواتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً ورد من قبل أن إصدار 8 Pro سوف يدعم شبكات 5G بالأنماط الثنائية، كما يأتي أيضًا بتقنية الشحن العكسي بقدرة 30W.

والآن كشفت أحدث التسريبات عن أن إصدار 8 Lite سيصل بشريحة من MediaTek وهي رقاقة Dimensity 1000، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

من المتوقع أيضًا أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 90 Hz، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، هذا وبالإضافة إلى مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع كاميرة ثانوية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل.

وفي مواصفات البطارية تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيصل ببطارية بسعة 4000 mAh، والتي سوف تدعم الشحن السريع بقوة 30W. وعلاوةً على ذلك، سيتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 10. ولقد كشفت التسريبات عن أن هذا الإصدار ينطلق بسعر 499 دولار.

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من جانب أخر يأتي هاتف OnePlus 8 بحجم 6.55 إنش في الشاشة،مع رقاقة معالج Snapdragon 865 بالإضافة إلى إعداد كاميرا خلفي ثلاثي يضم كاميرة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرة ثانوية بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرة أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

سيضم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 6 أو 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. ومن المقرر أن يضم بطارية بقدرة 4000 mAh والتي تدعم الشحن السريع بقوة 30W، كما يتوفر لاحقاً بسعر يبدأ من 549 دولار.

ويتميز أعلى إصدارت وان بلس OnePlus 8 Pro بشاشة 6.5 إنش، تدعم معدل تحديث 120Hz، ويضم معالج Snapdragon 865، ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 60 ميجا بيكسل، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

هاتف OnePlus 8 Pro يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، على أن يتوفر لاحقاً في الأسواق بسعر 799 دولار.

المصدر

هذا الموضوع أحدث التسريبات تكشف عن سعر ومواصفات سلسلة OnePlus 8 ظهر على التقنية بلا حدود.