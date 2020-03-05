صورة الحفرة الغامضة على سطح المريخ تثير الجدل حول وجود حياة في الكوكب الأحمر

دبي - بواسطة محمد فارس © الحفرة الغامضة فوق سطح المريخ الحفرة الغامضة فوق سطح المريخ

كتب- وكالات:

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة لثقب "غير عادي" في سطح المريخ يمكن أن يكون بمثابة موطن لحياة على ذلك الكوكب.

وقال موقع صحيفة "اندبندنت" البريطانية. إن الثقب هو المدخل إلى كهف أكبر تحت سطح المريخ، ويمكن رؤيته قليلاً في الصورة.

اكتشفت الصورة مصادفة في العام 2011، بعد أن التقطتها مركبة الفضائية، كانت في مهمة لاستطلاع المريخ. وتوجد الحفرة في المنحدرات الترابية لبركان "بافونيس مونس" على سطح المريخ.

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وكتب عالما ناسا، روبرت نيميروف وجيري بونيل ، في تعليق على الصورة: "كشفت الصورة التحليلية والمتابعة أن فتحة الحفرة تبلغ نحو 35 مترا"، وأضافا: "تشير زاوية الظل الداخلية إلى أن الكهف الأساسي يبلغ عمقه نحو 20 مترا".

وقالت ناسا تعليقا على الصورة: "تحظى هذه الثقوب باهتمام خاص لأن كهوفها الداخلية محمية نسبيا من سطح المريخ القاسي، ما يجعلها مرشحة جيدة نسبيا لاحتضان حياة بالمريخ". وأضافت: "هذه الحفر هي بالتالي أهداف رئيسية للمركبات الفضائية المحتملة في المستقبل، والروبوتات، بل وحتى المستكشفين البشر بين الكواكب".

ورغم غياب الدليل على وجود حياة لكائنات حية على سطح المريخ، يتوقع الباحثون أنه ربما تكون الحياة مخفية تحت سطح الكوكب الأحمر.