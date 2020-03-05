بالفيديو.. تعقيم صحن المطاف وإخلاء جميع الزوار للوقاية من فيروس «كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إخلاء صحن المطاف في الحرم المكي لتطهيره وتعقيمه كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد. وتبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون م2 بشكل يومي، حيث وفرت أكثر من ألفي عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات. Advertisements

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