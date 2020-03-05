شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن شفاء مواطنة مصابة بفيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد التي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين، حيث تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وتتمتع حالياً بصحة جيدة، وقد خرجت من العزل الطبي.

وأكدت الصحة متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن بإذن الله، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.