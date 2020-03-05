الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - إجراء إماراتي عاجل يخص مجندي الخدمة الوطنية

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات عن وقف التدريبات العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن القرار سيسري اعتبارا من اليوم الخميس 5 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

ودعت وزارة الصحة الإماراتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عدة دول.

وتم تسجيل نحو 30 إصابة حتى الآن بفيروس "كورونا" في الإمارات، من بينهم شخصان من روسيا وشخصان من إيطاليا و شخص من ألمانيا وشخص من كولومبيا، تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق الدراجات في الإمارات مسبقا.