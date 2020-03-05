وزير: السودان بحاجة للعملة الصعبة لأجل سلع استراتيجية رغم الدعم الخليجي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي

قال وزير المالية السوداني يوم الخميس إن بلاده بحاجة إلى العملة الصعبة من أجل مشتريات إضافية من سلع استراتيجية مثل المنتجات البترولية والقمح، وذلك رغم المساعدة المقدمة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وقال الوزير إبراهيم البدوي إن المخزونات الاستراتيجية من القمح انخفضت إلى ما يغطي استهلاك سبعة أيام فحسب خلال ديسمبر كانون الأول وإن السودان كافح لتوفير العملة الصعبة الضرورية لتخليص حمولة سفينة شحن قادمة.