«إيكرس 2020» يعرض أبرز المشروعات في سوق الشارقة العقاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان



افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، فعاليات النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة في مركز إكسبو الشارقة.

وبعد قص شريط الافتتاح، جال سموه في أروقة الأجنحة المشاركة في المعرض مستمعاً إلى شرح من العارضين حول مشروعاتهم العقارية وما تضمها من مساكن وشقق ومحال تجارية وخدمات ومرافق خدمية للقاطنين فيها، وتعرف سموه على أبرز الخدمات والتسهيلات المحفزة التي تقدمها الشركات العقارية للمستفيدين حرصاً على دعم القطاع العقاري والاقتصادي.

والتقى سموه خلال الجولة عدداً من مسؤولي الجهات العقارية والمستثمرين والمطورين العقاريين وشركات البنى التحتية.. مطلعاً على أبرز المشروعات المستقبلية وخطط التنمية الاقتصادية في السوق العقاري، التي تعكس حرص الإمارة على دعم وتوفير أفضل البيئات الاستثمارية للمطورين والراغبين من مختلف الشركات والأفراد ما يعزز من مكانة الشارقة كموقع اقتصادي رائد لممارسة الأعمال في مختلف القطاعات.

تنوع في التخصصات

وتشهد النسخة السابعة التي تشارك فيها 40 شركة محلية وعالمية، وتستمر حتى 7 مارس الجاري تنوعاً في التخصصات العقارية من حيث تواجد شركات التطوير والاستثمار العقاري، والوكلاء والوسطاء العقاريين، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، وشركات خدمات إدارة العقارات، وشركات الخدمات الهندسية، وإدارة المشاريع، وشركات المقاولات ومواد البناء والإنشاء، بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية.

ويركز المعرض في هذه النسخة على إعطاء نسبة أكبر للدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة على مدار أيام المعرض، تتناول أهم الموضوعات التي تلامس احتياجات العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به، منها إطلاع الزوار على آليات تحديد سعر العقار المناسب، والطرق الصحيحة في مراجعة مخططات المشروع السكني، ونصائح في التسويق العقاري، فضلًا عن الجوانب الفنية كأسس التصميم النظامي بين الهندسة الإنشائية والمعمارية، والبيئة الجاذبة للاستثمار العقاري في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية عن عمارة إمارة الشارقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، والتحكيم في تسوية المنازعات العقارية، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بآخر المستجدات في هذا القطاع الحيوي.

الحضور

حضر افتتاح المعرض كل من سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ومحمد أحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين.

الترويج للقطاع

Advertisements

وأعرب عبد الله سلطان العويس عن أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توجيهاته السديدة التي تعزز إنجازات الغرفة وتدعم نجاح فعالياتها وأنشطتها التي تخدم رؤية الإمارة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع اقتصادها، كما توجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على متابعته الحثيثة لشؤون الغرفة ودعم خططها، مثمناً تفضل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة بافتتاح معرض إيكرس 2020.

وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة تحرص على تنظيم الفعاليات والمعارض المتخصصة التي تنعكس نتائجها الإيجابية على معدلات نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال توفير منصات لتبادل الخبرات والرؤى بين أصحاب العلاقة، مشيراً إلى أن معرض إيكرس يعد مثالاً واضحاً على تلك المعارض وفرصة مهمة للترويج للقطاع العقاري في الشارقة، عن طريق تسليط الضوء على التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الإمارة، فضلاً عن رسم التوجهات الاستثمارية المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وتضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد الرؤى حول أفضل السبل لجذب المستثمرين، لإبراز مكانة الشارقة الاقتصادية.

ولفت العويس إلى أن معرض إيكرس يصب في تحقيق أهداف غرفة الشارقة الإستراتيجية من خلال تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير منصة لأعضائها ومنتسبيها بالتعرف على جديد الاستثمارات العقارية التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكداً أن إيكرس استطاع على مدار سبع سنوات أن يغدو محطة سنوية للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على المشاريع العقارية الرائدة في الإمارات والشارقة على وجه الخصوص، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار، فضلاً عن توفير الدعم للعاملين بالقطاع العقاري وإتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاعات الأخرى ذات الصلة بقطاع العقارات للتواصل فيما بينهم لإبرام الشراكات وعقد الصفقات وتبادل الخبرات.

تنشيط البيئة الاستثمارية

واعتبر عبد العزيز أحمد شامس الشامسي، أن معرض إيكرس محطة سنوية مهمة تسهم في نشر الثقافة العقارية والاطلاع على أفضل المشاريع والممارسات في المجال العقاري، وترفع من التنافسية بين شركات التطوير العقاري في تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن أهمية المعرض تكمن في أنه يستهدف تنشيط البيئة الاستثمارية العقارية، حيث يتيح الفرصة للمستثمرين والأفراد لإيجاد الوحدات العقارية التي تناسبهم في الشارقة، إلى جانب الاطلاع على المشاريع العقارية التي يجري الترويج لها في المعرض، وكذلك لمعرفة حقوقهم التي تضمنها لهم التشريعات والقوانين العقارية في إمارة الشارقة.

وأضاف الشامسي أن المشاريع العقارية التجارية والسكنية المعروضة حالياً في المعرض تتميز بمواصفات مبتكرة ونوعية تكشف لأول مرة في المنطقة من قبل بعض الشركات التي اختارت المعرض منصةً لمشاريعها الجديدة، مؤكداً أن إحدى أهم فوائد المعرض تتمثل بخلقه حواراً بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين الحكوميين المشرفين على السياسات والتشريعات المنظمة للبيئة العقارية بالإمارة، معتبراً أن التعاون البناء بين مختلف الجهات المنظمة للمعرض هو تعاون إيجابي يخدم الأهداف المشتركة لجميع الجهات.

مكانة الحدث وأهميته

وأكد سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن حجم المشاركة في المعرض يؤكد مكانة الحدث وأهميته المتنامية عاماً تلو عام بالنسبة للشركات العقارية الراغبة بتعزيز حضورها في إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن معرض الاستثمار العقاري إيكرس يعد تجمعاً متميزاً لجميع الأطراف العاملة في القطاع العقاري وحلقة وصل بينهم وبين المستثمرين والشركات والأشخاص الراغبين في الاستفادة من المشاريع التي ستطرحها الشركات العارضة والمزايا والعروض التي ستقدمها المؤسسات المشاركة، مشيراً إلى أن المعرض يشهد هذا العام تنوعاً من حيث أساليب العرض، ونوعية المعروض، مشيداً بدعم غرفة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة والجهات الراعية وبجهود العاملين في مركز إكسبو الشارقة، الذين أسهموا بشكل كبير في ظهور المعرض بهذا الشكل اللائق ما يؤكد مكانة المركز وريادته في مجال صناعة المعارض على مستوى المنطقة.

وتخلل حفل الافتتاح إزاحة الستار عن جناح عقارات مصر الذي يضم تحت مظلته العديد من الشركات العقارية من جمهورية مصر العربية، التي قدمت عروضاً حصرية وتسهيلات في السداد لزوار المعرض وأتاحت الفرصة بالتملك الحر لغير المصريين من العرب وطرحت لأول مرة عقارات للتملك في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، فضلاً عن العديد من العروض المميزة والحصرية فقط خلال أيام المعرض والأقساط الميسرة للراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.

جدول حافل

وإلى جانب العروض الحصرية والفرص المميزة التي يقدمها العارضون والجهات المشاركة، ركزت نسخة هذا العام على إعطاء زخم أكبر للدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة على مدار أيام المعرض، التي تتناول أهم الموضوعات التي تلامس احتياجات العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به على حد سواء من خلال التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي، ومنها إطلاع الزوار على آليات تحديد سعر العقار المناسب، والطرق الصحيحة في مراجعة مخططات المشروع السكني، ونصائح في التسويق العقاري، فضلاً عن الجوانب الفنية كأسس التصميم النظامي بين الهندسة الإنشائية والمعمارية، والبيئة الجاذبة للاستثمار العقاري في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية عن عمارة إمارة الشارقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، إلى جانب مشاركة مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي من خلال تقديم محاضرة حول التحكيم في تسوية المنازعات العقارية، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بآخر المستجدات في هذا القطاع الحيوي.

كما شهد اليوم الأول من المعرض تنظيم جلسة حوارية شبابية قُدمت بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب، حيث تركز نسخة إيكرس هذا العام على استقطاب الشباب وتعزيز دورهم في الاستثمار العقاري من خلال تسليحهم بالآليات والبرامج العلمية التي تضمن نجاحهم في هذا القطاع، كما نظمت مؤسسة شباب الإمارات، برنامج ساند، ورشة حول الجاهزية المجتمعية، تناولت تعزيز الجاهزية للاستجابة في حالات الطوارئ.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام حيث يفتتح أبوابه للزوار والمهتمين من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء يومي الخميس والسبت، ومن الساعة الثانية ظهراً حتى التاسعة مساء يوم الجمعة في مركز إكسبو الشارقة.