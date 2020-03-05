براءة «البيض» من السكتات الدماغية وأمراض القلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

برأت دراسة طبية حديثة «البيض» من تهمة التسبب في ارتفاع الكوليسترول المسؤول بدوره عن السكتات الدماغية وأمراض القلب، لتحسم بذلك الجدل الكبير الدائر حول مسؤولية البيض عن ارتفاع نسبة الإصابة بهذه الأمراض التي تعد السبب الأول للوفاة حول العالم.

وأكدت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين والأطباء بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة، أن تناول بيضة يومياً، وصولاً إلى 5 ـ 7 بيضات أسبوعياً يعتبر معدلاً مناسباً لا يسبب الأزمات القلبية، ولا يرفع مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

تتبعت الدراسة أكثر من 215 ألف رجل وامرأة يتمتعون بصحة جيدة، ويتناولون بين 1 ـ 5 بيضات أسبوعياً لمدة 32 عاماً، ولم يتم رصد أي مؤشرات لمعاناتهم من أي نوبات قلبية، أو سكتات دماغية. وأشارت نتائج الدراسة التي نشرتها «المجلة الطبية البريطانية»، إلى أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول البيض يومياً (أكثر من 2) ترتفع لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لأنهم عادة يكونون من متناولي اللحوم الحمراء، الذين يعانون ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

الدكتور جان فيليب شارتييه، الباحث الرئيسي للدراسة قال «كانت العلاقة بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب موضوعاً للنقاش الحاد خلال العقد الماضي، واليوم نؤكد عدم صحة تلك الاتهامات». وأضاف «وجدت دراسة سابقة أن استهلاك بيضة واحدة فقط في اليوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 12 في المئة، لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الإيجابية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، التي تحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات. كما أنه مصدر ممتاز للبروتين، والذي يرتبط بانخفاض ضغط الدم».

وأشار شارتييه، إلى أن المشاركين في الدراسة كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية عندما استبدل الباحثون بيضة واحدة يومياً بحصة من اللحوم الحمراء المجهزة (15 في المئة) أو اللحوم غير المجهزة (10 في المئة) أو حليب كامل الدسم (11 في المئة).