البحرين تعلن تعافي 3 حالات مصابة بكورونا

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"الخليج 365" من المنامة: كشفت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تعافي ثلاث حالات من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وإخراج الحالات من مركز العزل والعلاج.

وغرّد الحساب الرسمي لوزارة الصحة البحرينية على تويتر قائلا إنّ الحالات لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، وقد تم إخراجهم بعد إجراء الفحوصات والتحاليل والتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستستمر في متابعة الحالات المتعافية.

يُذكر أن وزارة الصحة البحرينية أعلنت يوم أمس الأربعاء عن تعافي أول حالة مصابة من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأعلن ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين، يوم الخميس الماضي، تعليق العمل بنظام البصمة للحضور والانصراف لمدة أسبوعين.

ومن الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال الشهر الماضي لمواجهة الفيروس إعلان وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة رياض الأطفال لمدة أسبوعين.

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ويشبه فيروس "كورونا" الالتهاب الرئوي، وتم اكتشافه لأول مرة في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة "ووهان" الصينية التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي.

ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس خارج "ووهان"، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدن رئيسية أخرى مثل: بكين، وشانغهاي، وماكاو، وهونج كونج.

وقد تؤدي الإصابة بـ"كورونا" إلى أمراض في الجهاز التنفسي قد يكون بعضها خطيراً ومميتاً، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، وبعضها قد يكون أقل خطراً، مثل البرد.

وتنتقل فيروسات "كورونا" بين الحيوانات والأشخاص، ويمكن أن تتطور إلى سلالات لم يتم تحديدها من قبل في البشر.

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