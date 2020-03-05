دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي السماء تمطر ياقوت وأحجار كريمة على سطح هذا الكوكب: فماذا نعرف عنه؟

يمر العام على كوكب الأرض خلال 365 يوماً ويتحكم في الأمر دوران الأرض حول الشمس فيما يُعرف باسم الدوران المداري إلا أن العلماء اكتشفوا كوكباً آخر يمر فيه العام خلال 18 ساعة فقط كالتي نعرفها على الأرض.

ويدور الكوكب المكتشف بسرعة كبيرة جداً حول النجم NGTS-10 كما أن قرب المسافة بين هذا الكوكب والنجم NGTS-10 يجعل العام عليه قصير للغاية، واستهدف العلماء دراسة النجم NGTS-10 وذلك لأن الدورات المدارية لهذا الكوكب قصيرة وستبلغ في وقت قريب للغاية 7 ثوان فقط.

ويبلغ وزن الكوكب الجديد المكتشف ضعف وزن أكبر كواكب المجموعة الشمسية فهو أكبر من كوكب المشتري 1.2 مرة، كما أن الكوكب تتكون سمائه من عدة طبقات تشبه طبقات الجو العليا.

ويقع الكوب ضمن كوكبة الأرنب والتي تقع على مسافة 2.5 مليون كم من نجم ينتمي إلى فئة الكواكب الخارجية العملاقة الغازية وهو المشتري الحار، ومن الأمور المثيرة للاهتمام بشأن هذا الكوكب هي أن سمائه تمطر ياقوت وأحجار كريمة.

اكتشاف الماء على كوكب خارج نظامنا الشمسي

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كما أكد العلماء انه من السهل اكتشاف هكذا كواكب لأنها غالباً ما تمر بالقرب من قرص الكوكبة، لكن من النادر إيجاد كوكب تمر فيه السنة الكاملة في وقت أقل من يوم واحد على سطح الأرض وحتى الآن تم اكتشاف 7 كواكب فقط تعادل فيها السنة الواحد أقل من يوم على الأرض.

في سياق أخر، أكدت مونيكا غرادي أستاذة علوم الكواكب والفضاء بجامعة ليفربول أن هناك احتمالية أكبر لإيجاد حياة على أحد أقمار كوكب المشتري وهو القمر المعروف باسم أوروبا حيث تعتقد أن هناك كائنات فضائية تعيش عليه لكنها أقرب شكلاً إلى الأخطبوط.

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