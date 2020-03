دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي طريقة حذف حسابي على الفيس بوك نهائياً

فهرس الصفحة

أسباب حذف حساب الفيس بوك

كيفية حذف حساب من الفيس بوك بشكل مؤقت

كيفية حذف حساب من الفيس بوك بشكل نهائي

الكثيرات يتساءلن عن طريقة التخلص من حساب الفيس بوك بلا عودة، وخلال الفترة الأخيرة انتشرت فيديوهات كثيرة فيما يخص هذا الموضوع، ولكن يجب أن تحرصي قبل اتباعها كون أغلبها غير آمنة وستتسبب في سرقة حساب الفيس بوك الخاص بكِ، واليوم قررنا أن نعرفك على طريقة حذف حسابي على الفيس بوك نهائياً.

لهذا السبب: اختفاء مئات التطبيقات من على قوقل بلاي alqiyady 1 لهذا السبب: اختفاء مئات التطبيقات من على قوقل بلاي

شاهدي أيضاً: لهذا السبب: اختفاء مئات التطبيقات من على قوقل بلاي

أسباب حذف حساب الفيس بوك

يعد الفيس بوك أحد أهم وأشهر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم بأسره، تم تأسيسه في عام 2004 وحينها اقتصرت شهرته على أماكن معينة مثل جامعة هارفرد كوسيلة للتعارف والتواصل بين الطلاب.

يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 13 عاماً إنشاء حساب فيس بوك خاص به بدون دفع أية تكاليف، بعدها مباشرة سيحصل على ميزات فيس بوك اللامتناهية كإرسال الصور والفيديوهات وملفات الصوت والنصوص، إضافة إلى تنزيل المنشورات وتحديثها في أي وقت وبالشكل المرغوب، كما يمكن للمستخدم الدخول في مجموعات وجروبات تتناسب مع متطلباته، كما تشجع التطبيقات الأخرى التشارك مع الفيس بوك وإمكانية تسجيل الدخول إليها عن طريق حساب الفيس بوك مباشرةً مثل الإنستقرام.

بالرغم من التسهيلات العديدة التي يقدمها الفيس بوك لمستخدميه وأهمها تسهيل التواصل مع الآخرين بشكل مفتوح لا متناهي، إلا أن هذه الميزة قد تكون مقلقة للكثيرين، إذ أنه في كثير من الأحيان قد يتسبب ذلك في تشكيل خطورة على خصوصية الآخرين، ويمكن أن يرى البعض أن استخدامهم للفيس بوك مضيعاً للوقت في حال كانوا يقضون الكثير من الوقت عليه، أو يمكن أن يقوم الشخص بإلغاء حساب الفيس بوك الخاص به من أجل القيام بفتح حساب آخر جديد غير ذلك الحساب، وبالتالي سيلجأون إلى حذف الفيس بوك إما بشكل نهائي أو بشكل مؤقت.

تطبيقات موبايل مجانية مثالية للمرأة الحامل alqiyady 1 تطبيقات موبايل مجانية مثالية للمرأة الحامل

شاهدي أيضاً: تطبيقات موبايل مجانية مثالية للمرأة الحامل

Advertisements

قبل القيام بإلغاء حساب الفيس بوك، ننصح المستخدمين بتنزيل معلوماتهم الموجودة في الحساب، وذلك لأنها ستساعد كثيراً في حال الرغبة بالوصول لها، إذ أنه بعد حذف حساب الفيس بوك بشكل نهائي لن يتم الوصول إلى أي معلومات وستمسح جميعها بلا عودة، لذا يمكن اتباع الخطوات التالية لتنزيل المعلومات قبل حذف حساب الفيس بوك:يتم فتح تطبيق الفيس بوك أو من خلال المتصفح، ومن ثم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني بالإضافة إلى الرقم السري. القيام بالضغط على رمز السهم الصغيرة الموجود في أعلى الشاشة على الشريط الأزرق. يتم اختيار (Settings) الإعدادات. بعدها يتم اختيار (Download A Copy of my Facebook Data) والذي يعني تنزيل نسخة من بيانات الفيس بوك. الآن يتم اختيار (Start My Archive) لبدء أرشفة المعلومات الخاصة بصاحب الحساب، ومن ثم الضغط على (OK) للموافقة، ومن ثم سيتم أرشفة كل المعلومات الخاصة بالمستخدم ليتم بعدها إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المثبت على الفيس بوك عندما يصبح التنزيل جاهزاً، والمعلومات التي ستتم أرشفتها تتكون مما يلي: المعلومات الموجودة في قسم (About) الخاص بالملف الشخصي للمستخدم. مقاطع الفيديو والصور والمنشورات التي تم مشاركتها على الصفحة الشخصية. الرسائل والمحادثات. © alqiyady طريقة حذف حسابي على الفيس بوك نهائياً

كيفية حذ حساب من الفيس بوك بشكل مؤقت

يمكن القيام بحذف حساب الفيس بوك بشكل مؤقت مع إمكانية استعادته في أي وقتٍ كان عن طريق (Deactivate) أي إلغاء تنشيطه، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:يتم فتح تطبيق الفيس بوك أو من خلال المتصفح، ومن ثم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني بالإضافة إلى الرقم السري. القيام بالضغط على السهم الصغير الموجود على الشريط الأزرق في أعلى الشاشة. الضغط على خيار (Settings) الإعدادات. اختيار زر (Manage Your Account) إدارة الحسابات. الكبس على زر (Deactivate Your Account) لإلغاء تنشيط الحساب فوراً.

النتائج التي سيتم الحصول عليها بعد حذف حساب الفيس بوك بشكل مؤقت:ستبقى الرسائل والمحادثات مرئية وظاهرة لدى الأشخاص الآخرين. لن يتمكن الأشخاص الآخرين من مشاهدة الملف الشخصي الخاص بالمستخدم. يمكن استخدام الماسنجر لوحده عند إلغاء الحساب بشكل مؤقت كما لو أن الحساب لا زال موجوداً. سيبقى اسم المستخدم صاحب الحساب الشخصي ظاهراً في قائمة الأصدقاء لدى أصدقائه. ستظهر التعليقات والمشاركات واسم المستخدم ظاهرة لمشرفي المجموعات التي انضم إليها المستخدم. بمجرد تسجيل الدخول للحساب يتم إلغاء تعطيل الحساب وإعادة تنشيطه بشكل تلقائي.

صور مراحل تطور الروبوت خلال 500 عاماً لن تتخيل النماذج الأولية alqiyady 1 صور مراحل تطور الروبوت خلال 500 عاماً لن تتخيل النماذج الأولية

شاهدي أيضاً: صور مراحل تطور الروبوت خلال 500 عاماً لن تتخيل النماذج الأولية

كيفية حذف حساب من الفيس بوك بشكل نهائي

في حال الرغبة بحذف حساب الفيس بوك بشكل نهائي بلا عودة، يتم اتباع الخطوات التالية:يتم فتح تطبيق الفيس بوك أو من خلال المتصفح، ومن ثم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني بالإضافة إلى الرقم السري. يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بحذف الحساب بالنقر على كلمة هنا. يتم الضغط على كلمة حذف حسابي (Delete My Account) والتي تكون موجودة على الصفحة من الأسفل. يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب المراد حذفه. والآن يطلب الفيس بوك إدخال رمز (captcha) الكابتشا الذي يتكون من أرقام وحروف، وبعدها الضغط على (OK) للموافقة. وأخيراً بعد الضغط على (OK) سيتم حذف حساب الفيس بوك بشكل نهائي.

يمكن للمستخدم بعد القيام بإلغاء حساب الفيس بوك بشكل نهائي التراجع عن هذا القرار عن طريق (cancel account deletion) أي إلغاء حذف حساب الفيس بوك، ويتم ذلك خلال 30 يوم من تاريخ حذف الحساب بشكل نهائي، وبعد مرور هذه المدة سيتم إغلاق الحساب بشكل نهائي بدون القدرة على الوصول لها، ويمكن التراجع عن إلغاء الحساب باتباع هذه الخطوات:يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تم حذفه قبل مرور 30 يوم من تاريخ الحذف. من الإعدادات يتم اختيار (Cancel Deletion) لإلغاء خيار الحذف.

النتائج التي سيتم الحصول عليها بعد حذف حساب الفيس بوك بشكل نهائي:لن يستطيع أي شخص سواء كان في قائمة الأصدقاء الخاصة بالمستخدم أم لا من رؤية الملف الشخصي الخاص. بعد أن يمر 30 يوماً على إلغاء الحساب بشكل نهائي، سيتم حذف المحادثات الموجودة عند الأطراف الثانية، وسيظهر اسم (Facebook User) بدلاً من اسم المستخدم على هذه المحادثات. سيتم حذف جميع التعليقات والمشاركات والصور والفيديوهات والمنشورات التي تمت مشاركتها مع الأشخاص الآخرين. لن يستطيع المستخدم استعادة حساب الفيس بوك بعد مرور 30 يوماً على إلغاءه ولا بأي شكل من الأشكال.

وبهذا نكون قد عرفناكِ على طريقة حذف حسابي على الفيس بوك نهائياً إضافة إلى طريقة حذفه بشكل مؤقت مع الطرق المحتملة لاستعادته، كل ما عليكِ هو اتباع الخطوات السابقة بكلّ سهولة ودقة لتلافي حدوث أي خطأ محتمل.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على ليالينا. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي