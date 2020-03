دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady تعرف على Kolude KD-K1 Keyhub كيبورد وقارىء ذاكرة ومحطة اتصال USB

تم الاعلان عن Kolude KD-K1 Keyhub وهي لوحة مفاتيح " كيبورد " أنيقة متعددة الاستخدامات والوظائف وتحتوي على قارئ بطاقات ذاكرة SD ومحطة توصيل USB لمساعدة صناع المحتوى على الحفاظ على بيئة عملهم مرتبة اثناء التنقل دون الحاجة الى حمل الكثير من الوصلات والمحولات، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة…

باختصار، يوفر كيبورد Kolude KD-K1 Keyhub المبتكر مجموعة كبيرة

من الميزات الاضافية مقارنةً بلوحة المفاتيح العادية مما يزيد من سرعة وإنتاجية المستخدم.

ايضاً يتمتع الكيبورد بمجموعة واسعة من التصاميم خصيصًا لتناسب اغلب اللغات

مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية والتايوانية

وهونج كونج كانججي واليابانية والروسية والعربية والبرتغالية والكورية المستخدمين.

علاوة على ذلك، فإن Kolude KD-K1 Keyhub متوافق مع أجهزة الكمبيوتر

المكتبية التي تعمل بأنظمة تشغيل ويندوز و ماك واندرويد، كما يوفر امكانية شحن

بقوة 18 واط إلى 100 واط للأجهزة أثناء الاستخدام، يتمتع الكيبورد بتصميم انيق

مصنوع من الألومنيوم ومفاتيح تبديل مقصية مستديرة ويأتي بألوان رمادية أو فضية.

على الجزء الخلفي من الكيبورد، ستجد ثلاثة منافذ USB-A 3.0 ومنفذ USB-A 2.0

وفتحة بطاقة SD وفتحة بطاقة TF ومنفذ HDMI، من المثير للاهتمام أن هذا الكيبورد

لا يوفر فقط وصولاً سريعًا وسهلاً إلى الوسائط الخاصة بك، ولكنه يسمح لك أيضًا بتوصيل

الأجهزة الأخرى مثل الشاشات حتى 4K / 30Hz أو الماوس أو محركات الأقراص الخارجية. اقرأ ايضاً | لوحة Loupedeck لمعالجة وتحرير الصور في لايت روم بسعر منخفض

تم اطلاق كيبورد Keyhub Kolude KD-K1 على موقع Kickstarter للتمويل،

لذلك إذا كنت ترغب في دعم الحملة وأن تكون أحد أوائل المستخدمين الذين سيحصلون

على اول دفعة من لوحة المفاتيح الرائعة كل ما عليك فعله هو زيارة موقع الحملة هنا،

ولكي تطمئن اكثر، فإن الحملة قد تجاوزت هدفها الذي كان 10,000$ دولار امريكي

وجمعت بالفعل أكثر من 100,000$ دولار، لذلك نأمل أن نرى Kolude KD-K1

متوفر في السوق في شهر يونيو عام 2020 كما وعد المطورون.

السعر المبدئي للوحة المفاتيح كان 99$ دولار امريكي ولكن للاسف العرض قد انتهى،

السعر الحالي يبلغ 109$ دولار امريكي للوحة مفاتيح واحدة أو بسعر 178$ دولار للوحتين،

وفقا ل Kolude فإن سعر البيع لاحقاً سيكون 170$ دولار امريكي، بالإضافة إلى ذلك

تبلغ تكلفة الشحن الى جميع أنحاء العالم 15 دولار امريكي.

