شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والولايات المتحدة يبحثان التعاون الدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير شؤون الدفاع البحرينى الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمى، مع نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق توماس برجسون، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقائهما اليوم الخميس، بمقر القيادة العامة البحرينية، حيث أشاد المسؤول البحريني بالعلاقات بين البلدين وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكرى والتعاون الدفاعى.

كان مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن موسكو لا تستبعد احتمال أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بإطلاق أسلحتها إلى الفضاء قريبا، وهذا سيناريو خطير للغاية، وستواصل روسيا بذل الجهود كافة لمنع مثل هذا التطور، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك .

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وقال يرماكوف: "إننا نرى الآن أن أمريكا قد بدأت العمل في هذا الاتجاه، ومن الممكن أن نصبح شهودا على نقلها للأسلحة في الستقبل القريب، هذا سيناريو خطير للغاية. وسنواصل بذل كل جهد ممكن لمنع هذا التطور".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تدعو الدول الغربية إلى وضع تدابير عامة تهدف لمنع المواجهة العنيفة في الفضاء.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نهاية العام الماضي، إنشاء قوات الفضائية، كما أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن خطط للاعتراف بالفضاء كمجال جديد لعمليات التحالف. في الوقت نفسه، حسب قوله، لا يعتزم الناتو نشر أسلحة هناك.