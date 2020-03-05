شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكوريا الجنوبية يبحثان كورونا.. أعرف ماذا قال محمد بن زايد عن ضحايا الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديق، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بحث الرئيس الكوري - خلال الاتصال الهاتفي - أزمة فيروس " كورونا المستجد " والإجراءات التي يتم اتخاذها في التعامل معه، في البلدين و على المستوى الدولي، وآخر مستجداته.

و أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. عمق العلاقات الإماراتية - الكورية ومتانتها واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجمهورية كوريا الجنوبية في مواجهة فيروس " كورونا " .. وأعرب عن خالص تعازيه في ضحايا الفيروس متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه شكر الرئيس الكوري الجنوبي الشيخ محمد بن زايد على تضامن دولة الإمارات مع بلاده في ظل الظروف الحالية، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

أعلنت دولة الإمارات العربية أمس الأربعاء وقف التدريبات العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية احترازيا من كورونا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

وفى وقت سابق حثت وزارة الصحة الإماراتية في نبأ نشرته وكالة أنباء الإمارات الخميس المواطنين والمقيمين على تجنب السفر بسبب انتشار فيروس كورونا في عدة دول.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان من وزارة الصحة إنه في حال السفر "فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين".

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وقالت الإمارات التي أغلقت المدارس والمؤسسات التعليمية لأربعة أسابيع إنه ينبغي على الطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية القادمين من السفر "عمل الفحص الطبي اللازم والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من المرض، حيث لن يُسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل ذلك".

ويذكر أن الإمارات مركز رئيسي للرحلات الجوية الدولية كما أن مطار دبي واحد من أزحم المطارات في العالم، وبلغ عدد الركاب في مطار دبي العام الماضي 86.4 مليون أو نحو 237 ألف راكب يوميا معظمهم من ركاب الترانزيت.

وأعلنت الإمارات عن 27 حالة إصابة بكورونا على الأقل. وأمس الأربعاء قالت هيئة الصحة بدبي إن طالبة انتقلت إليه العدوى من والدها الذي أصيب بالفيروس خلال سفره إلى الخارج.

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