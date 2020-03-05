شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عصابة من 7 اشخاص تزور الوثائق الرسمية فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابى مكون من (7 وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة عكاظ السعودية، استطرد المتحدث باسم شرطة الرياض، قائلا أن القبض على العصابة تم فى منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

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كان المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، صرح في وقت سابق أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض.

فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض على 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، وجارية متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.