مصرع 9 فلسطينيين و14 إصابة خطيرة في "حريق" وسط قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، عن مصرع 9 فلسطينيين، بينهم 3 نساء، وإصابة العشرات، بينهم 14 إصابة "خطيرة"، جرّاء اندلاع حريق كبير في سوق، بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن حريقا كبيرا اندلع، الخميس، في سوق مخيم النصيرات، أسفر عن مصرع 9 مواطنين، بينهم 3 سيدات، وإصابة 53 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن "قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة، سيطرت على الحريق، الذي أدى إلى أضرار كبيرة".

ولم توضح الوزارة أسباب اندلاع الحريق.

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