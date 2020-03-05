المركزي البحريني يوجه بتخفيف شروط الإقراض بسبب كورونا

محمد إبراهيم / الخليج 365

أصدر مصرف البحرين المركزي تعميما، الخميس، للبنوك والشركات المالية بضرورة دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض، في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وقال المركزي إنه حث المؤسسات المالية على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات، أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس المستجد.

والثلاثاء، خفض المركزي البحريني خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة، متجاوبا مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا.

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وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، الأربعاء، إن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين يزيد من المخاطر على الاقتصادات العالمية والأسواق الائتمانية، كما يعمق اهتزاز الثقة في الأسواق المالية.

وظهر "كورونا المستجد" في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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