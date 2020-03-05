ارتفاع إصابات كورونا في السعودية إلى 5

الرياض/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للمصابين في البلاد إلى 5.
وأوضح بيان للوزراة نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "نتائج مخبرية أكدت إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد حيث كان الزوج قادما من إيران عبر الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته".
وأضاف: "كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا".
تابع: "يصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران".
والأربعاء، أعلنت السعودية تعليق أداء العمرة على المواطنين والمقيمين فيها، حتى إشعار آخر، كإحدى أدوات منع تفشي فيروس "كورونا المستجد".
وقررت أيضا تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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