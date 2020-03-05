مصر تسجل ثالث إصابة بكورونا في البلاد

إسطنبول/ الخليج 365

سجلت مصر الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من الخارج، هي الثالثة في البلاد.

جاء ذلك وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية من بينها "بوابة أخبار اليوم" الرسمية، نقلا عن خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث باسم الوزارة.

وقال "مجاهد" إن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاماً عائد من دولة صربيا مروراً بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة.

وأضاف أن المواطن المصاب وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء تحاليل معملية له جاءت إيجابية، وجاري نقله إلى العزل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

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وتابع "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للحالة بالتعاون معها".

وأشار أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح حصيلة الحالات المسجلة في البلاد 3 حالات.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.



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