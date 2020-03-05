الكويت تعلن أول حالة شفاء من كورونا

الكويت/ الخليج 365
أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الخميس، شفاء أول مريض في البلاد من فيروس كورونا.
وقال الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، إن التحاليل أثبتت خلو المريض، وهو كويتي يبلغ من العمر 34 عاما، من الفيروس.
وأوضح أنه سيتم استكمال الفحوصات العادية اللازمة له قبل خروجه الجمعة من المستشفى.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في أنحاء البلاد إلى 58.
وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي إن "الحالتين الجديدتين قادمتين من إيران وكانتا محتجزتين في الحجر الصحي".
وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس "كورونا المستجد" بالعالم، الخميس، إلى 3 آلاف و286 حالة.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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