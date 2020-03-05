محمد إبراهيم / الخليج 365
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في فبراير/ شباط 2020، بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي، عند أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2015.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 200.6 مليار ريال (55.63 مليار دولار) في الشهر الماضي.
وكانت الاحتياطيات في قطر بلغت 180.5 مليار ريال (50.1 مليار دولار) في فبراير/شباط 2019.
وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.6 بالمئة بالشهر الماضي، مقارنة بـ 199.43 مليار ريال (55.4 مليار دولار) في يناير/كانون ثاني السابق له.
وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية، الزيادة للشهر 24 على التوالي، منذ أن بدأت الارتفاع في مارس/آذار 2018.
يأتي تحسن الاحتياطيات القطرية، على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تداعيات المقاطعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر احتياطيات قطر الأجنبية ترتفع في فبراير لأعلى مستوى منذ 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.