احتياطيات قطر الأجنبية ترتفع في فبراير لأعلى مستوى منذ 2015

محمد إبراهيم / الخليج 365



أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في فبراير/ شباط 2020، بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي، عند أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2015.



وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 200.6 مليار ريال (55.63 مليار دولار) في الشهر الماضي.



وكانت الاحتياطيات في قطر بلغت 180.5 مليار ريال (50.1 مليار دولار) في فبراير/شباط 2019.



Advertisements

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.6 بالمئة بالشهر الماضي، مقارنة بـ 199.43 مليار ريال (55.4 مليار دولار) في يناير/كانون ثاني السابق له.



وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية، الزيادة للشهر 24 على التوالي، منذ أن بدأت الارتفاع في مارس/آذار 2018.

يأتي تحسن الاحتياطيات القطرية، على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تداعيات المقاطعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.