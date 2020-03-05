سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وفد من جهاز رئاسة امن الدولة

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – ولاء باجسير : استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه يوم أمس، وفد من جهاز رئاسة امن الدولة بالمملكة العربية السعودية يتقدمهم اللواء الركن محمد بن مقبول العمري. ‏والذي حضر الى المملكة الأردنية الشقيقة بدعوة كريمة من مدير الأمن العام الاردني اللواء الركن حسين الحواتمة ومن قائد قوات الدرك للتباحث حول سبل وأوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة مجالات العمل الأمني والتدريبي. ‎

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