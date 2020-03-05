تعقيم صحن المطاف وإخلاء جميع الزوار للوقاية من كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قبل قليل، بتعقيم صحن المطاف وإخلاء جميع الزوار.
وأغلقت الرئاسة صحن المطاف بالكامل للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وتبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون م2 ، بشكل يومي، حيث وفرت أكثر من ألفي عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات .
وتستخدم في عملية التنظيف والتعقيم أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام.
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