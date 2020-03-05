شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتوطين 9 أنشطة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% اعتبارًا من 01 / 01 / 1442 هـ؛ 20 / 8 / 2020 م.

ويتضمن القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور و الزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب.

هذا بالإضافة إلى محلات الهدايا و الكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه فيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع الوزارة.

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وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار ، وعدم الإخلال بشروطه .