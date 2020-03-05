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العثور على الفتاة المفقودة في بريدة بعد 72 ساعة من اختفائها

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الفتاة المفقودة في بريدة بعد 72 ساعة من اختفائها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكنت الأجهزة الأمنية في القصيم من إعادة الطفلة المفقودة “جوهرة”، والتي اختفت من أمام منزلها يوم الاثنين الماضي.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع هاشتاق “البحث عن مفقوده بريده الجوهره” بعد أن أعلنت أسرتها عن اختفائها يوم الاثنين الماضي.

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من جانبه، أشاد أمير منطقة القصيم بالمهنية والاحترافية التي تحلى بها رجال الأمن في عملية البحث والعثور على المفقودة “الجوهرة”.

وثمن أمير القصيم لمدير وضباط وأفراد شرطة المنطقة والبحث الجنائي جهودهم ومواصلتهم البحث والسهر حتى الوصول لمكانها وإعادتها إلى أهلها بخير.

فيما غرد والد الطفلة على تويتر قائلاً: “الحمد لله تم العثور عليها وهي بصحة وسلامة.. اللهم لك الحمد، شكراً لكل من شارك ودعا الله يجعله في موازين حسناتكم ولا يريكم مكروهاً بمن تحبون”.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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