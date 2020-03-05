«الجنائية الدولية» تأمر بتحقيق في جرائم حرب في أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في انتهاكات في أفغانستان، ومنها احتمال أن تكون القوات الأمريكية ارتكبت فظائع، وذلك في نقض لحكم سابق.

وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي، إن «مدعي المحكمة أذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ الأول من مايو/أيار 2003».

وكان الجيش الأمريكي قد نفذ غارة على مقاتلي حركة طالبان الأربعاء، بعد سلسلة هجمات نفذها مقاتلو الحركة أسفرت عن مقتل 20 جندياً أو شرطياً أفغانياً، ما ألقى بشكوك حول مصير عملية السلام في البلاد.

ويأتي إعلان الجيش الأمريكي عن الغارة في ولاية هلمند الجنوبية بعد ساعات على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة «جيدة جداً» مع زعيم الحركة المتمردة.

وكثف المتمردون أعمال العنف ضد قوات الأمن الأفغانية في الأيام الماضية؛ ليضعوا بذلك حدّاً لهدنة جزئية كانت سارية في الأيام التي سبقت توقيع الاتفاق التاريخي في الدوحة السبت الماضي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان حول الانسحاب من أفغانستان.

والغارة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي واستهدفت مقاتلي طالبان هي الأولى منذ 11 يوماً، رداً على هجوم للحركة المتمردة على القوات الأفغانية في ولاية هلمند الواقعة جنوباً الأربعاء.