عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اليوم، فعاليات النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة في مركز إكسبو الشارقة.

وبعد قص شريط الافتتاح، جال سموه في أروقة الأجنحة المشاركة في المعرض مستمعاً إلى شرح من العارضين حول مشروعاتهم العقارية وما تضمه من مساكن وشقق ومحال تجارية وخدمات ومرافق خدمية للقاطنين فيها، وتعرف سموه إلى أبرز الخدمات والتسهيلات المحفزة التي تقدمها الشركات العقارية للمستفيدين حرصاً على دعم القطاع العقاري والاقتصادي.

والتقى سموه خلال الجولة عدداً من مسؤولي الجهات العقارية والمستثمرين والمطورين العقاريين وشركات البنى التحتية، مطلعاً على أبرز المشروعات المستقبلية وخطط التنمية الاقتصادية في السوق العقاري، والتي تعكس حرص الإمارة على دعم وتوفير أفضل البيئات الاستثمارية للمطورين والراغبين من مختلف الشركات والأفراد مما يعزز من مكانة الشارقة كموقع اقتصادي رائد لممارسة الأعمال في مختلف القطاعات.

وتشهد النسخة السابعة التي تشارك فيها 40 شركة محلية وعالمية، وتستمر حتى الـ 7 من شهر مارس الجاري تنوعاً في التخصصات العقارية من حيث تواجد شركات التطوير والاستثمار العقاري، والوكلاء و الوسطاء العقاريين، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، وشركات خدمات إدارة العقارات، وشركات الخدمات الهندسية، وإدارة المشاريع، وشركات المقاولات ومواد البناء والإنشاء، بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية.

ويركز المعرض في هذه النسخة على إعطاء نسبة أكبر للدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة على مدار أيام المعرض، تتناول خلالها أهم الموضوعات التي تلامس احتياجات العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به، ومنها إطلاع الزوار على آليات تحديد سعر العقار المناسب، والطرق الصحيحة في مراجعة مخططات المشروع السكني، ونصائح في التسويق العقاري، فضلاً عن الجوانب الفنية كأسس التصميم النظامي بين الهندسة الإنشائية والمعمارية، والبيئة الجاذبة للاستثمار العقاري في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية عن عمارة إمارة الشارقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، والتحكيم في تسوية المنازعات العقارية، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بآخر المستجدات في هذا القطاع الحيوي.

حضر افتتاح المعرض كل من سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ومحمد أحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين.