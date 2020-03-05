تركيا تعزز دفع المهاجرين إلى اليونان بألف شرطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت تركيا نشر 1000 عنصر من الشرطة الخاصة على حدودها مع اليونان؛ لمنع عودة المهاجرين الذين تدفع بهم إلى أوروبا. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: «نحن ننشر 1000 من قوات الشرطة الخاصة على الحدود... لمنع العودة»، وذلك بعدما قالت اليونان، إن المهاجرين الذين تجمّعوا على الحدود يرشقون القوات اليونانية بـ«عبوات غاز مسيل للدموع» تركية في محاولة لعبور الحدود.

وعرضت السلطات اليونانية شريط فيديو يؤكد تصريحاتها، حيث يظهر قوات مكافحة الشغب التركية مصطفة خلف الدروع، وتطلق بالتناوب بين أفرادها الغاز المسيل للدموع باتجاه الأراضي اليونانية.

كانت تركيا قد أعلنت منذ أيام أنها لن تلتزم باتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بإبقاء المهاجرين مقابل الحصول على مساعدات من الكتلة الأوروبية.

وأشاد رؤساء وزراء أربع دول في وسط أوروبا، أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بجهود اليونان في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، عقب قرار تركيا فتح حدودها الغربية.

وتجمع آلاف المهاجرين على الحدود اليونانية منذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أنه لن يمنع المهاجرين بعد الآن من محاولة العبور إلى أوروبا.

وأعاد ذلك إلى الأذهان أزمة تدفق المهاجرين إلى أوروبا في 2015، معظمهم من سوريا.

وصرح رئيس وزراء تشيكيا أندري بابيس للصحفيين في براغ: «اليونان ناشطة بالفعل، وأوقفت الهجرة غير الشرعية، ونحن نقدر لها جهودها في الدفاع عن الحدود الخارجية» للاتحاد الأوروبي.وأضاف: «الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي خطِر للغاية، ونريد أن نفعل كل ما بوسعنا لمنع عودة الوضع الذي ساد في 2015».

وتتولى جمهورية تشيكيا حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة الأربع التي تضم أيضاً المجر وبولندا وسلوفاكيا.