«إسرائيل» تهدم منزل أسيرين برام الله وتنفي ثالثاً من الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، الخميس منزلين في محافظة رام الله يعودان لأسيرين فلسطينيين تعتقلهما سلطات الاحتلال منذ أشهر. كما اعتقلت 9 فلسطينيين آخرين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأبعدت أسيراً محرراً من مدينة الخليل إلى قطاع غزة.

وهدمت جرافات الاحتلال منزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت شمال رام الله في وقت هدمت فيه جدران منزل الأسير وليد حناتشة في حي الطيرة بمدينة رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت بلدة بيرزيت وحاصرت منزل مغامس وسوته بالأرض. وأضاف الشهود أن مواجهات وقعت في بلدة بيرزيت بين جيش الاحتلال وعشرات الشبان ما أدى إلى إصابات بحالات اختناق بالغاز. وفي الوقت ذاته هدمت قوات الاحتلال الجدران الداخلية لمنزل الأسير حناتشة بعد محاصرته ويقع المنزل في عمارة سكنية تسكنها 13 عائلة.

واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين عشرات الشبان الذين تصدوا لـ25 دورية عسكرية اقتحمت المدينة.

وتدعي سلطات الاحتلال أن الأسيرين مغامس وحناتشة قتلا مجندة إسرائيلية في أغسطس الماضي في تفجير عبوة ناسفة قرب رام الله.

في الأثناء، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ودهم وتفتيش واسعة طالت معظم مناطق الضفة أسفرت عن اعتقال 9 شبان بزعم أن المعتقلين يشكلون خطراً على حركة جيشه ومستوطنيه والتخطيط لأعمال مقاومة شعبية.

وأوضحت إدارة الإعلام في معبر بيت حانون أن الأسير المبعد حسن سامي حسن زيدان (27 عاماً) من سكان الخليل والمفرج عنه، الخميس، من معتقل «حيفا» بعد اعتقال دام «4» أعوام وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «ايرز» حيث قامت السلطات «الإسرائيلية» بإبعاده عن ذويه إلى قطاع غزة بعد الإفراج عنه.