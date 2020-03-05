وزارة الهجرة تنسق مع الكويت لعودة المصريين إلى عملهم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى القاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملى الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، وذلك في إطار التوجهات العالمية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وردا على الاستفسارات التي وردت من عدد من المصريين بالخارج العاملين بالكويت. وتابعت وزيرة الهجرة، أنه على المصريين العائدين، إجراء تحليل «PCR» في معامل وزارة الصحة المصرية، والتصديق على نتيجة التحليل من وزارة الخارجية، لتقديمها بالسفارة الكويتية في مصر، حتى يتمكن من العودة إلى عمله بالكويت.

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