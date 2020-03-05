دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أجهزة تلفاز 8K QLED من سامسونج هي الأولى بشريحة MediaTek لتقنية Wi-Fi 6 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة MediaTek رسمياً اليوم على أن أجهزة تلفاز 8K QLED الجديدة من سامسونج هي أول أجهزة تلفاز في العالم تنطلق بشريحة MediaTek المخصصة لتقنية Wi-Fi 6.

كشفت شركة سامسونج خلال فعاليات مؤتمر CES هذا العام عن سلسلة أجهزة تلفاز 8K QLED الجديدة التي انطلقت بتصميم Infinity وبدون إطارات، في كلاً من أجهزة Q900 وQ950، كما تميزت هذه الأجهزة بصوت متعدد الأبعاد بقنوات 5.1، وجاءت بدعم معايير Wi-Fi 6.

ولقد أعلنت MediaTek اليوم عن أن أجهزة تلفاز سامسونج الجديدة بدقة 8K هي أول الأجهزة التي تنطلق بشريحة Wi-Fi 6 لدعم الإتصال بالمعايير الجديدة، والتي تدعم المستخدمين بتجربة أفضل في خدمات البث، مع آداء أسرع وثابت في بث الألعاب أيضاً.

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وتعد معايير Wi-Fi 6 الأعلى في تقنية شبكات Wi-Fi الآن، والتي تدعم المستخدمين بآداء سريع في نقل البيانات، كما تدعم أيضاً خفض إستهلاك الطاقة في الأجهزة.

من جانب أخر أكدت MediaTek على خططها القادمة لإطلاق مزيد من المنتجات والشرائح للجيل القادم من الأجهزة المميزة بمعايير Wi-Fi 6، كما تدعم أيضاً الإصدارات القادمة من أجهزة الرواتر المميزة بتقنية Wi-Fi 6، ومنصات الألعاب، إلى جانب الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت.

المصدر

هذا الموضوع أجهزة تلفاز 8K QLED من سامسونج هي الأولى بشريحة MediaTek لتقنية Wi-Fi 6 ظهر على التقنية بلا حدود.