دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تعلن رسمياً عن هاتفي Realme 6 وRealme 6 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Realme اليوم عن سلسلة هواتف Realme 6، التي تنطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ومعدل تحديث 90Hz في الشاشة، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

Realme 6

تقدم Realme هذا الإصدار برقاقة معالج G90T من Mediatek بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع اثنان من أنوية Cortex A76 بسرعة 2.05GHz، و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2GHz، مع كرت شاشة Mali-G76 MC4، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام.

كما يتميز هاتف Realme 6 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، بجودة عرض FullHD بلس، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3، كما يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية التي تتميز بدقة 16 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات F/2.0.

ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر سامسونج ISOCELL Bright GW1 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.3، كما تأتي الكاميرة الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro، مع مستشعر 2 ميجا بيكسلB&W لدعم نمط تصوير portrait.

كما يأتي هاتف Realme 6 بسعة تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت في سعة UFS2.1، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، ويدعم أيضاً اثنان من شرائح SIM.

ومن المقرر أن يدعم هاتف Realme 6 بطارية بقدرة 4300 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 177 دولار.

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هاتف Realme 6 Pro

ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 720G المميزة بدقة تصنيع 8 نانومتر، وثماني من الأنوية بسرعة 2.3GHz، مع كرت شاشة Adreno 618، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام.

ويتميز هاتف Realme 6 Pro بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وبجودة عرض FullHD بلس، كما يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة الذي يضم كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر سوني IMX471 بدقة 16 ميجيا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 105 درجة.

وتتميز إعدادات الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.5 في عدسات telephoto، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، كما يدعم الهاتف تقنية UIS، وتقنية UIS Max لتثبيت الفيديو.

هاتف Realme 6 Pro يضم بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع 30W، ويأتي كلا الهاتفين بواجهة Realme UI مع نظام تشغيل Android 10، وينطلق هاتف Realme 6 Pro بسعر يبدأ من 232 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Realme تعلن رسمياً عن هاتفي Realme 6 وRealme 6 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.