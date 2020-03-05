دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تدعم هاتف Legion القادم المخصص للألعاب بتقنية تبريد جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات التي نشرت مؤخراً على خطط لينوفو لجلب تقنية تبريد جديدة في هاتفها القادم المخصص للألعاب والذي يعرف بهاتف Legion.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف المخصصة للألعاب، والذي يأتي بعلامة Legion التجارية قريباً، حيث يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 865، ولقد سجل بالفعل في إختبارات AnTuTu آداء مميز يصل إلى 600000 نقطة.

وفي تفاصيل جديدة نشرت اليوم عبر Chen Jin من لينوفو في الصين، تم التأكيد على دعم هاتف الألعاب القادم Legion بتقنية تبريد جديدة من الشركة.

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من جانب أخر لم تقدم لينوفو تفاصيل واضحة عن تقنية التبريد القادمة في هاتف الألعاب، إلا أن Chen Jin أكد على أنها ستدعم المستخدمين بتجربة أفضل وآداء أكثر كفاءة في الألعاب مقارنة بالإصدارات المنافسة في الأسواق من هواتف الألعاب.

يذكر أن شركة لينوفو لديها خبرة في تصنيع وإنتاج أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، لذا تتجه الأنظار إلى الشركة الصينية في إصدارها الأول من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تدعم هاتف Legion القادم المخصص للألعاب بتقنية تبريد جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.