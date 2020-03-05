شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتبرع بـ3 ملايين دولار دعما لجهود الصين فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفیر دولة الكویت لدى الصین سمیح حیات الیوم الخمیس، عن تبرع مجلس الوزراء الكویتى بمبلغ ثلاثة ملایین دولار أمریكى للصین دعما لجهودها الحثیثة فى احتواء فیروس كورونا ومكافحته.

وقال السفیر حیات فى تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا)، إن هذا التبرع سیكون على شكل مساعدات طبیة عاجلة یجرى تسليمها بالتنسیق مع الحكومة الصینیة مؤكدا تقدیر الكویت للجهود والإجراءات التى تتخذها الحكومة الصینیة فى حربها ضد الفیروس.

وشدد على "تضامن الكویت القوى ممثلة بسفارتها فى بكین مع القیادة الصینیة الرشیدة وشعبها الصدیق في هذا الظرف الصعب "حیث تعمل السفارة منذ بدء تفشى الفیروس على مدار أیام الأسبوع دون توقف وحتى فى عطل نهاية الأسبوع للوقوف على جمیع الأمور الدقیقة فى ظل الظروف الاستثنائیة القائمة التى تتطلب الحوار الفورى مع قیادات الحكومة الصینیة.

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وأشار إلى استمرار عمل بعثة الكویت الدبلوماسیة فى بكین وتواصلها الیومي والدائم عبر خطوط ساخنة خصصت منذ الیوم الأول للطوارئ والتشاور والتنسیق والمتابعة مع كبار المسئولین في وزارة الخارجیة الكویتیة وعلى مدار الساعة ومتى ما دعت الحاجة.

وذكر السفیر أنه منذ تفشى الفیروس "العنید" فى الصین فى الـ26 من شهر ینایر الماضي فأنه لم یتم تسجیل أى حالة إصابة لأى مواطن كویتى هناك حیث أن تم إجلاؤهم للكویت "بصحة وسلامة".