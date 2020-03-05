شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى تنزانيا يشيد بإجراءات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مفتى ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تنزانيا الشيخ أبوبكر بن الزبير بن على، بالقرارات والإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح المسلمين.

ووفقا لوكالة الانباء السودية "واس"، أكد مفتى تنزانيا أن ذلك واجب شرعى قبل أن يكون إنسانياً؛ فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم القدوم إلى بلد فيه طاعون أو الخروج من ذلك البلد، مبيناً أن العلة في منع الفرار من الأراض التى فيها مثل هذه الأوبئة هى وقاية البلدان الأخرى كى لا ينتشر فيها الوباء.

وبين الشيخ أبو بكر فى بيان صادر عن المجلس تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نسخة منه، أن القرارات تدل على اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين، وزوار المسجد النبوى، وحرصها على سلامة الحرمين الشريفين، وخدمتها على أكمل وأتم وجه.

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كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،وجه جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، بالتأكيد على متعهدى الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بمختلف المناطق بتوفير معقمات اليدين للجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية، انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد ، تجاه فايروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة السعودية وقعت ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،اليوم، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، اتفاقية تعاون مشترك بينهما لإجراء البحوث ونقل التقنية للمساعدة على الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في المملكة من خلال فحص ما قبل الزواج، بهدف توفير أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقديم الدعم الكامل للحد من انتشار الأمراض الوراثية.