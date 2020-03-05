شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يحمل النظام الإيرانى مسئولية الهجوم الإرهابى فى بحر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، الحرس الثوري الإيراني مسئولية الوقوف خلف محاولة الهجوم الإرهابى على ناقلة نفط أثناء إبحارها في بحر العرب.

وقال الإرياني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس- إن ‏الهجوم الإرهابي لاستهداف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، بواسطة أربعة زوارق تم التحكم بها عن بعد وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من إحباطه، يذكر بموجة الهجمات الإرهابية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن التجارة العالمية وناقلات النفط في مضيق "هرمز".

وأضاف أن ‏إحباط محاولة الهجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، يؤكد تصعيد المليشيا الحوثية لأنشطتها الإرهابية وتزايد المخاطر والتهديدات لحركة الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي بتخطيط إيراني.

‏وأشاد الإرياني بجهود التحالف العربي في إحباط الهجمات الإرهابية وتأمين الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ووقف الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية والتي تمثل تهديدًا حقيقيًا لحركة التجارة الدولية والأمن والسلم الدوليين.