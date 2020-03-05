شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيفين جامع: المرأة المصرية أثبتت جدارتها وقدرتها على مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المرأة المصرية أثبتت جدارتها وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية، وهى ذراع قوى تعتمد عليها الوزارة لنجاح ملف التنمية.

وأضافت فى كلمتها اليوم بالمنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، إن جهاز تنمية المشروعات يقدم نوعين من الخدمات مالية ومعنوية ، مع الحرص على عنصر الاستدامة، والتسويق من خلال المعارض ومفهومه الأوسع المتمثل فى منصة رقمية.

ولفتت جامع إلى حصول الجهاز على الجائزة المقدمة من الولايات المتحدة الخاصة بال جيندر سيل التى تمنح لأكثر المؤسسات التى تراعى الجزء التنموى للمرأة، بعد أن تابعت مقدار استحواز المراة على قدر من لمناصب .

واشارت إلى ضرورة دعم سيدات الأعمال التى تحتفظ بالجانب المجتمعى والحريصات دائما على سلامة العمالة وغيرها من الأمور التى تلتزم بها المرأة العاملة.



ولفتت جامع إلى ضرورة تأهيل السيدات فى كافة لمجتمعات وخاصة الريفية التى تملك الكثير من المهارات، وترجمة ذلك فى توفير دخل للأسرة من خلال مفهوم التمكين الإقتصادى ويعود ذلك بالنفع عليها وعلى أسرتها والبلد بشكل عام .

وأكدت نيفين جامع الاهتمام بالدورات التدريبية المتخصصة لرفع الكفاءة، ورفع جودة المنتج من خلال الحاق بعض السيدات فى فصول محو الأمية وقناعتهم بأهمية التعليم.



وأشارت وزيرة التجارة إلى ان الحكومة تشارك المجتمع المدنى بالكثير من الخدمات ليعزز قيمة عمل المرأة وما تنتجه وخاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن المنتدى الذى أسسته رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، يقام منذ 5 سنوات، بشكل أساسي في الهند، بالإضافة إلى نسخ أخرى من المؤتمر تقام في دول أخرى، وهاربين أرورا، تعتبر من أبرز الشخصيات الرائدة نسائيا على مستوى العالم، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في عام 2018، كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم.

والدكتورة هاربين هي الرئيس المؤسس لغرفة التجارة والصناعة النسائية الهندية، وهي الغرفة الأولى من نوعها على المستوى القومي في تمكين رائدات وقائدات الأعمال في الهند، وهي استشاري جامعة راي في أحمد آباد، وجامعة راي للتكنولوجيا في البنجالور، وجامعة جاركهاند راي في رانشي بالهند.

ويتضمن المنتدى مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة في التكنولوجيا والأمور المالية، والتحديات التي تواجه المرأة من أجل النجاح كرائدات أعمال، سواء بالنسبة للتحديات المالية أو تحديات اجتماعية، أو تعليمية.

وسيشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة وملهمة لرائدات أعمال حول العالم، ومواجهة المرأة للتحديات الصعبة من أجل النجاح في مجتمع الأعمال، وفقا لما ذكرته هاربين.

و يشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات العالمية الرائدة، من بينهم الفنان الهندي الشهير أميتاب بتشان، بالإضافة إلى خبراء ورواد أعمال من دول مختلفة.

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