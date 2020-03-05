شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث التعاون فى مكافحة فيروس كورونا مع رئيس كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا من الرئيس الكوري مون جاي إن، لبحث العلاقات الاستراتيجية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وآخر تطورات انتشار فيروس "كورونا".

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، :"تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الكوري مون جاي إن..بحثنا خلاله علاقاتنا الاستراتيجية و سبل تعزيز تعاوننا المشترك في مختلف المجالات وآخر تطورات انتشار فيروس "كورونا " .. وأكدت له تضامن دولة الإمارات مع الشعب الكوري الصديق واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة في مواجهة الفيروس".



محمد بن زايد

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أكد اهتمامه بقضية إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم".

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كما شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، الصين على تعاونها مع الإمارات في هذا الشأن، وغرد قائلا: "نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني".

وفى سياق آخر خرج 2189 مريضا مصابا بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من المستشفيات بعد تعافيهم أمس الأربعاء في البر الرئيسي الصيني، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس، وغادر ما إجماليه 52045 مريضا المستشفيات بعد شفائهم حتى نهاية يوم الأربعاء، وفقا للتقرير اليومي للجنة.

وبنهاية أمس الأربعاء، تم تسجيل ما مجموعه 80409 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، بينما توفي 3012 شخصا بسبب المرض.

وقال نائب وزير المالية الصيني شو هونج تساي في إفادة صحفية اليوم الخميس إن بلاده خصصت 110.48 مليار يوان (15.93 مليار دولار) لتمويل جهود متعلقة بفيروس كورونا اعتبارا من الرابع من مارس .