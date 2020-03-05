شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل العراق ثلاث وفيات فى يوم واحد، جراء فيروس كورونا، هى أولى الوفيات، حيث أعلنت بغداد إصابة 35 شخصاً بالفيروس، لكن مرض كوفيد-19 أسفر للمرة الأولى عن وفيات بينهم اثنين فى العاصمة والثالثة لمسن فى السليمانية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية مساء أمس، وفاة شخصين فى العاصمة بغداد، أحدهما يعانى من "اعتلالات مناعية"، والآخر "يبلغ من العمر 65 عاماً ويعاني من أمراض مزمنة عديدة"، وقبلها أعلن الطبيب أياد النقشبندى المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية وفاة رجل فى السبعين من العمر، وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحى قبل وفاته.

ونقل موقع قناة فرانس 24 ، أن السلطات العراقية أصدرت إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في الأماكن الشيعية المقدسة التى يقصدها خصوصاً زوار إيرانيون، واصدر محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر أمراً بمنع أى تجمعات وإقامة مباريات كرة القدم على ملاعب المحافظة بدون جمهور.

كما أعلنت دار الأفتاء في محافظة السليمانية عن وقف أداء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى إشعار أخر، ومنعت أيضاً الرحلات إلى إيران، البلد المجاور الذي يعد بين أكثر البلدان تضرراً بالوباء.

قالت العتبة الحسينية المقدسة بالعراق في بيان اليوم الخميس، إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، وجاء في البيان أن "العتبة الحسينية المقدسة تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق". Advertisements

وأعلنت إيران عن اكتشاف 2922 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و92 وفاة.

ووسط تزايد القلق في العراق أصدرت الحكومة، أمراً بإغلاق المقاهى ودور السينما والمدارس، والجامعات والأماكن العامة الأخرى حتى السابع من مارس في محاولة لاحتواء المرض.

كما قررت اللجنة الحكومية منع سفر المواطنين الى الصين وإيران واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت والبحرين، بينما تحظر دخول غير العراقيين القادمين من البحرين والكويت.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم الاقتراب من التجمعات الكبيرة، وحظرت التجمعات في الاماكن العامة لاي سبب وطلبت من الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقد تشكل الخطوة ضربة للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يحتشدون في بغداد وجنوب العراق منذ أكتوبر.