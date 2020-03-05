شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات بتوفير معقمات اليدين والتعقيم الدورى للسجاد بجوامع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، بالتأكيد على متعهدى الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بمختلف المناطق بتوفير معقمات اليدين للجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية، انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد ، تجاه فايروس كورونا.

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وكانت وزارة الصحة السعودية وقعت ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،اليوم، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، اتفاقية تعاون مشترك بينهما لإجراء البحوث ونقل التقنية للمساعدة على الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في المملكة من خلال فحص ما قبل الزواج، بهدف توفير أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقديم الدعم الكامل للحد من انتشار الأمراض الوراثية.

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء السعودية "واس"، تأتى هذه الاتفاقية ترجمة لمشروعات المختبر المركزي للجينوم البشرى السعودى الذى دشنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للحد من الأمراض الوراثية وتقليل تكلفة الرعاية الصحية للمصابين بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.

وبموجب الاتفاقية ستعمل وزارة الصحة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تعزيز الجهود البحثية المشتركة، وبناء القدرات البحثية والتقنية بحيث تتم جميع الممارسات البحثية وفق الأساليب والمعايير المعتمدة، كما سيتم نقل الاختبارات التشخيصية الطبية فى المملكة من الطرق التقليدية إلى أساليب جديدة في مجال البيولوجيا الجزيئية.