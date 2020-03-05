شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تؤيد إقامة منطقة حظر الطيران فوق إدلب بشمال غربى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك، عن تأييد بلاده لفكرة إقامة منطقة حظر الطيران فوق محافظة إدلب بشمال غربى سوريا، مؤكدا أنه ينوى بحث هذا الموضوع مع نظرائه الأوروبيين.

وحذر بلوك، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، من أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا، وروسيا في إدلب أصبح واقعيا بعد مقتل 34 جنديا تركيا مؤخرا جراء غارات جوية نفذها الجيش السوري في المحافظة.

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ولفت إلى ضرورة خفض التصعيد في إدلب لإطلاق عملية سياسية هناك من أجل إنهاء النزاع، قائلا إنه يجب اتخاذ "خطوات صغيرة ومتواضعة" تخدم تحقيق هذا الهدف وفي مقدمتها "تعزيز الأمن وبناء الثقة".

ودعا بلوك الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مشاورات مع روسيا وتركيا بهذا الشأن، مؤكدا أنه ينوي طرح هذه الفكرة أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي غدا الجمعة.

ودعا الوزير إلى ضمان الرقابة الدولية على نظام حظر الطيران فوق إدلب، لتحديد المسؤولين عن مخالفات محتملة، مضيفا أنه من الناحية المثلى يجب على مجلس الأمن الدولي إصدار تفويض لمهمة المراقبة هذه.