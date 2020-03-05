شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان وافقت على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم اليوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية.

كانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قالت في وقت سابق إن النائب العام المالي جمد أصول 20 بنكا لبنانيا إلى جانب ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها.

ومن جهة اخرى بحث وزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن، مع منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان فيليب لازاريني، وممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلة اليونيسف فى لبنان يوكى موكو، سبل تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة؛ للمساعدة فى إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد.

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وأكد منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء، الاستعداد الكامل لتفعيل التعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لمكافحة الوباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.

فيما أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم للبنان للمساعدة على مكافحة أزمة كورونا.

و كانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا فى لبنان والتى جرى الإعلان عنها فى 21 فبراير الماضي، قد شُفيت، حيث أظهرت الفحوصات التى أجريت لها اليوم نتيجة سلبية للفيروس.