شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء أول مصاب من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت.

وأوضح وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاماً.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، قادمتين من إيران؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 58 حالة.

وأكدت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، عدم تسجيل أية اصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين أبناء الجالية المصرية في الكويت.

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وقالت المضف - في المؤتمر الصحفي التاسع لوزارة الصحة الكويتية - إن الاصابات التي يتم علاجها حاليا، هي جميعا لمواطنين كويتيين، مشيرة إلى أن حالتهم جميعا مستقرة.

وفيما يتعلق بالوقت اللازم للسيطرة على الفيروس في الكويت، شددت المضف على عدم وجود أية تنبؤات بتاريخ محاصرة الفيروس في الوقت الحالي، خاصة مع انتشاره بشكل مكثف في عدد من دول العالم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت اليوم، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 58 حالة حتى الآن، موضحة أن الحالتين الجديدتين لمواطنين من ضمن العائدين من إيران.

قالت وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن وجود أشخاص فى الحجر الصحى لا يعني إصابتهم بفيروس كورونا، داعية المواطنين لعدم الخوف أو القلق إزاء إجراءات الحجر الصحى .