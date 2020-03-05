شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، عن أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم للعام الدراسي 1441هـ. وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: Advertisements

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