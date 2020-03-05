- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة فورد تطرح طرازا جديدا ضمن فئة VAN لعام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة فورد عن نيتها لطرح أول سيارة كهربائية بالكامل ضمن فئة VAN، تطرح باسم Transit للسوق الأمريكية في عام 2022.
وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن فورد ترغب في استثمار النجاح الذي حققه قسم تصنيع السيارات من فئة VAN التابع لها، خلال عام 2019.
وأشار الموقع إلى أن هذا القسم بشركة فورد حقق مبيعات في الربع الأخير فقط من عام 2019 الماضي، وصل لبيع 59,930 ألف سيارة، وهي تعتبر أفضل نسبة مبيعات يحققها قسم صناعة السيارات الـ VAN التابع لفورد منذ تأسيسه عام 1978.
وقال "موتور وان" إن فورد نشرت صورة تشويقية للطراز الكهربائي المرتقب Transit، الذي تطمح لطرحه للعرض بداية عام 2021 المقبل.
وستوفر "فورد" الطراز للبيع بالأسواق بأكثر من فئة تخدم العديد من الأغراض، مثل فئة مجهزة لشحن البضائع، وفئة مخصصة بمقاعد لنقل الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة فورد تطرح طرازا جديدا ضمن فئة VAN لعام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.