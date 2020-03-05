شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تختبر نشر تغريدات تختفي بعد 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «تويتر» أنها تختبر طريقة تسمح للمستخدمين «بالتفكير بصوت عال» من خلال تغريدات تختفي بعد يوم من نشرها بدلاً من أن تبقى ظاهرة ومتاحة للمشاركة.
وبدأت تجربة نشر تغريدات سريعة الزوال أطلق عليها «فليتس» في البرازيل، وفقاً لهذه المنصة الاجتماعية التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقراً لها.
وإذا طبّقت على نطاق واسع، فستنضم «تويتر» إلى تطبيقات أبرزها «سنابتشات» و«فيسبوك» قامت بخطوة مماثلة.
وقالت الشركة في رسالة نشرت على حسابها في «تويتر»، نحن نجرب طريقة جديدة تسمح لكم «بالتفكير بصوت عالٍ» على المنصة من دون إعجابات أو إعادة نشر التغريدة أو تعليقات، مشيرة إلى أن الخدمة سيطلق عليها «فليتس» وستختفي بعد 24 ساعة.
وقال كايفن بيكبور مطوّر المنتج في «تويتر»، إن هذا الأمر قد يشجع المستخدمين على تشارك أفكار لم يكونوا سيعبّرون عنها في تغريدة دائمة، لافتاً إلى أن هذا بمثابة تغيير جوهري بالنسبة إلى تويتر، لذلك هم متحمسون لبدء اختباره.
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