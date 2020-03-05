صفقة صواريخ أمريكية إلى بولندا بقيمة 100 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادقت الإدارة الأمريكية على بيع صواريخ مضادة للدروع من طراز «جافلن» إلى بولندا، وهي الأسلحة التي كان البيت الأبيض جمّد إرسالها إلى أوكرانيا في قرار حلّ في صلب محاكمة الرئيس دونالد ترامب التي كانت تهدف إلى عزله.

وأجازت وزارة الخارجية الأمريكية بيع 79 قاذفة صواريخ و180 صاروخاً في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار، وفق ما أعلن عنه البنتاغون في بيان.

وكانت وارسو تقدّمت بطلب الشراء في سبتمبر/أيلول. وتسعى الحكومة المحافظة في بولندا إلى توطيد علاقاتها مع واشنطن إذ تعتبرها الحليف الأقرب، وذلك بهدف تعزيز حضور القوات الأمريكية على أراضيها.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا الذي وقّع اتفاقاً دفاعياً مع الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول، قد وقّع أيضاً في يناير/كانون الثاني اتفاقاً نهائياً بشأن شراء 32 مقاتلة من طراز اف-35، في صفقة قدّرت قيمتها بـ4,6 مليار دولار.

وابتاعت وارسو أيضاً قاذفات صواريخ محمولة من طراز «هيمارس» ومنظومات الدفاع الجوي «باتريوت» بهدف تعزيز الدفاع الجوي.

ومن جانبها، أعلنت الولايات المتحدة تعزيز حضورها العسكري في بولندا، ما سيزيد عدد قواتها هناك إلى 4500 جندي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد هاتف نظيره الأمريكي دونالد ترامب في يوليو/تموز الماضي، بغية شراء قاذفات «جافلن»، وتسببت تلك المكالمة في المحاكمة التي أجريت لترامب بهدف عزله.